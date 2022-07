Groot Brittannië met de twee Charlotte’s naar WK Herning

Groot Brittannië heeft vandaag de teams bekend gemaakt die gaan afreizen naar het WK in Herning. Voor de dressuur moeten ze het voor het eerst sinds lange tijd stellen zonder kopman Carl Hester. Charlotte Dujardin is er ondanks de verkoop van Gio (v. Apache) en de afwezigheid van Mount St John Freestyle (v. Fidermark) wel bij dit jaar. Ook Charlotte Fry staat met twee paarden op de shortlist voor het team.

Charlotte Dujardin weet altijd op het juiste moment in vorm te zijn. We hebben haar dit jaar weinig gezien tijdens de echt grote concoursen en met Imhotep is ze nog niet eens heel lang een combinatie. Toch laten ze veelbelovende dingen zien wat een spannende strijd kan worden op het WK. Ook Charlotte Fry is er bij met haar twee KWPN’ toppers.

Het volledige team bestaat uit:

Richard Davison met Bubblingh (v. Lingh)

Charlotte Dujardin met Imhotep (v. Everdale)

Charlotte Fry met Glamourdale (v. Lord Leatherdale)

Eigen reservepaard Everdale (v. Leatherdale)

Gareth Hughes met Classic Briolinca (v. Trento B)

Eigen reservepaard Sintano Van Hof Olympia (v. Sandro Hit)

Ook heeft Groot Brittanië twee reservecombinaties aangewezen. Dit zijn Lauro Tomlinson met Fallatijn (v. Vivaldi) en Susan Pape met Harmony’s Eclectisch (v. Zenon)

Bron: Britishequestrian