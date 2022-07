Hongarije niet met team naar WK dressuur: stuurt twee individuele ruiters

Hoewel Hongarije zich als team heeft gekwalificeerd voor het WK Dressuur in Herning sturen ze twee individuele ruiters. De topsport is in Hongarije nog niet breed en als twee combinaties zich dan afmelden blijft er al gauw geen team meer over. Benedek Pachl laat weten dat zijn merrie nog maar net hersteld is van een blessure en Nikolett Szalai is recent bevallen van haar eerste kindje.