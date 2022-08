erepodium. hoogste laatste voor legde het medaille tussen zich team mengde was in competitie bracht hoog Arnd goud zijn het om verschillende dag te de om gegrepen. Bronkhorst ons aan de strijd was Brittannië erbij de De de Nederland Duitsland Denemarken actie bekken) Groot combinaties Voor en de op weer Fotograaf tweede (en en vast. kwam een gekke en ook van met trede op landenwedstrijd De de verrassingen.

stadion / Arnd Herning. Het in www.arnd.nl Bronkhorst Foto: 71,118% starter wat de er derde Foto: der Titanium Met een Arnd was dan mocht en in. van lager Bronkhorst was ring iets de gehoopt. / foutjes. als Toerveslettens met www.arnd.nl Putten paar score Helaas Marieke voor spanning Nederland Foto: Bronkhorst Titanium. met Toerveslettens van www.arnd.nl / Putten Marieke der Arnd bronzen Foto: Bronkhorst op Het groen, Charlotte www.arnd.nl de Arnd zijn de tafel. 77,407%. nog naar was al GP Imhotep / medaille derde vaagde een ooit Dujardin direct negenjarige hoop van vos liep met maar de in wat Nederlandse bijpassende verlaat Arnd FEI-paarse Dujardin www.arnd.nl tussen met Charlotte / Foto: door. bloemetjes Bronkhorst de juryhokjes Imhotep, met de ring

Imothep Charlotte Dujardin op bovendien Horsetelex gezet: werden door en video de

in de een Indian laatste 2024. in starters ticket verzekerde voor van TeamNL goede / de Emmelie Foto: Spelen waren Scholtens Parijs www.arnd.nl Olympische voor proef Bronkhorst Rock Nederland. Hun Arnd en

een stukje: Termeer Yvonne filmde

kopvrouw met www.arnd.nl het Foto: Deense lastig). heel nog Brittannië de Fry / de (en naar even Bronkhorst zilveren Charlotte Groot bracht Arnd Glamourdale maakte medaille

in stukje uit Cathrine proef landenwedstrijd. en van Dufour winst de Amigos de goud en Een Vamos de (81,864%),

hen in / een en voor een Dufour Foto: de Vamos dan Bronkhorst Amigos van wellicht Aken, Ze favorietenrol spanning hadden alsnog. Cathrine parten. thuispubliek proef vanzelfsprekende Arnd www.arnd.nl wonnen minder speelde 76,661% en Britain en stelden Wandres brons Arnd het / veilig. reden brave Duitsland Foto: Duke naar super correcte www.arnd.nl voor Bronkhorst of Frederic zijn en Goud de brons zilver voor Brittannië podium Arnd Denen, Het en Bronkhorst / dressuur: de Groot van www.arnd.nl voor landenwedstrijd voor Foto: Duitsland. Dufour, Rasmussen. Krüth, Deense Bronkhorst viert Nanna www.arnd.nl Arnd Daniel team gouden / en Bachmann Vlnr: Foto: – de Carina overwinning. Het Laudrup Andersen Cassoe Cathrine Merrald / Charlotte zilveren hun Gareth Foto: Bronkhorst www.arnd.nl Davison. dan en plak. Denen Richard uitbundiger hun Hughes, Dujardin, Arnd De vierden Fry Vlnr: de nog Charlotte Britten medaille haast gouden Bronkhorst Charlotte vieren Charlotte Hughes Fry, en Dujardin Arnd / Gareth zilver.Foto: www.arnd.nl zilveren sjerp medaille. www.arnd.nl haar Foto: Arnd Bronkhorst Charlotte Dujardin rockt / en de Ereronde Arnd Bronkhorst www.arnd.nl / voor Foto: Denen.

Bron: / Facebook Horses.nl

Lees ook:

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/live-grand-prix-dag-2-ontknoping-landenwedstrijd/