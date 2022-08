Starttijden Grand Prix Spécial bekend, Van Liere voor Laudrup-Dufour

In de Grand Prix Spécial op de Wereldkampioenschappen in Herning worden vandaag de eerste individuele medailles verdeeld. Dinja van Liere eindigde met Hermès (Easy Game x Flemmingh) individueel op de derde plaats in de Grand Prix en is daarmee één van de favorieten voor een medaille. Van Liere start in de laatste groep om 19.10 uur, na Charlotte Dujardin, voor Cathrine Laudrup-Dufour. Bekijk hier alle starttijden van de Nederlandse dames.