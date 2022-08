Thamar Zweistra rijdt naar 73,59% in GPS

Voor Thamar Zweistra is het WK Herning haar eerste internationale kampioenschap en ze vervulde haar rol als teamlid met verve. In de Grand Prix Special ging er samen met Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) nog een schepje bovenop ten opzichte van de landenwedstrijd. Dat resulteerde in een mooie score van 73,59%. Voor Zweistra is het WK na twee rubrieken nu afgelopen, ze gaat niet door naar de kür op muziek van woensdag.

“Ik ben heel trots op Ich Weiss”, vertelt Zweistra. “Hij liep een fijne proef. Waar we in de Grand Prix nog een foutje in de eners hadden, voelde dat nu nog iets onzeker, maar hij bleef wel doen wat gevraagd werd.”

Kampioenschapspaard

Hoe is het voor Zweistra om in deze baan te rijden? “Ich Weiss vond het applaus een beetje spannend. Zodra ik aangeef dat hij het niet eng hoeft te vinden, is het goed. Ik denk dat hij gedurende dit kampioenschap veel geleerd heeft. Zijn instelling is werkelijk fantastisch. Een heel fijn paard om kampioenschappen mee te rijden.”

Bron: KNHS