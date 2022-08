Zondagmiddag vanaf 15:18 is de Grand Prix op het WK in Herning online live te volgen via de livestream van NOS Sport. Volg de ontknoping van de landenwedstrijd en leef mee met de proeven van Marieke van der Putten (15:29) en Emmelie Scholtens (19:09). En houd ook de liveblog van Rick Helmink met alle ins en outs van vandaag en gisteren erbij voor de duiding!