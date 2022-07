Herning 2022: FEI publiceert definitieve inschrijvingen

De definitieve inschrijvingen voor het WK in Herning, Denemarken zijn gepubliceerd. De FEI heeft een overzichtspagina gemaakt waar alle deelnemers per discipline terug te vinden zijn. Het WK wordt gehouden van 6 tot en met 14 augustus. Dit WK is de eerste gelegenheid voor de Olympische en Paralympische teams om startbewijzen voor de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024 te verdienen. Hieronder nog een keer kort een overzicht van het programma.