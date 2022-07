Braziliaans team WK Springen Herning bekend

Brazilië is een van de eerste landen die het team bekend heeft gemaakt die deel zullen nemen aan het WK Springen in Herning. Vier jaar geleden waren het de Amerikanen die er met het goud vandoor gingen. In de laatste landenwedstrijden presteerde Amerika niet sterk en alle kansen liggen open. Chef d'équipe Philippe Guerdat is sinds 2019 de coach van de Braziliaanse equipe en reist met een sterk team af naar Herning op jacht naar het goud.