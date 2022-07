Britten met gouden Explosion W naar WK Springen Herning

Eerder vandaag maakte Groot Brittannië al het team bekend voor het WK dressuur, nu is ook bekend welke springruiters gaan strijden voor het eremetaal in Herning. De Britten hebben duidelijk hun zinnen gezet op een medaille want ze reizen op volle sterke af. Olympisch kampioen Ben Maher is er natuurlijk bij met zijn gouden Explosion W (v. Chacco Blue) en ook routinier Scott Brash staat op de shortlist.

Natuurlijk staat ook de jonge ruiter Harry Charles op de lijst. Hij bevond zich in een unieke positie door met maar liefst vier paarden op de longlist te staan. Nu is duidelijk geworden met welk paard hij in het team zit en welk paard zijn eigen reservepaard is. Ook heeft Groot Brittannië een meereizende reserve met misschien wel meer ervaring dan alle combinaties bij elkaar, John Whitaker, en maar liefst drie reservecombinaties aangewezen wat het niveau van de sport maar weer eens weergeeft.

Het volledige team bestaat uit:

Scott Brash met Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffink)

Harry Charles met Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck)

Eigen reservepaard: Casquo Blue (v. Chacco-Blue)

Ben Maher met Explosion W(v. Chacco-Blue)

Eigen reservepaard: Faltic HB (v. Baltic VDL)

Joseph Stockdale met Equine America Cacharel (v. Cachas)

Meereizend reserve: John Whitaker met Unick du Francport (v. Zandor)

Bron: Britishequestrian