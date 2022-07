Jos Lansink aangeslagen over uitschakeling Willem Greve: ‘Wat een domper’

Willem Greve is vandaag onfortuinlijk ten val gekomen op CH de Wolden en heeft daarbij zowel zijn enkel als bovenarm gebroken. De TeamNL ruiter was gisteren nog aanwezig bij de teampresentatie voor het komende WK in het Deense Herning, maar moet nu dus noodgedwongen afhaken voor dit belangrijke kampioenschap. Bondscoach Jos Lansink reageert dan ook aangeslagen op deze fikse tegenvaller. "Ik heb Willem vandaag al een paar keer aan de telefoon gehad en dit is natuurlijk niet makkelijk voor hem."

Een flinke aderlating, op de eerste plaats voor hem, maar ook voor het Nederlandse team, dat met Greve en zijn hengst Grandorado TN een combinatie verliest die dit seizoen in een ongekende vorm verkeerde en vele prachtige nulronden in landenwedstrijden op haar conto had staan.

Domper

Bondscoach Jos Lansink reageert dan ook aangeslagen op deze fikse tegenvaller, en zegt: “Ik heb Willem vandaag al een paar keer aan de telefoon gehad en dit is natuurlijk niet makkelijk voor hem. We hebben met elkaar vanaf februari een goede planning gemaakt. Dat pakte allemaal heel goed uit en nu wordt dat opeens op zo’n manier verstoord. Wat een domper. Allereerst voor Willem, maar ook voor de familie Nijhof, de mede-eigenaar van Grandorado. Ook zij hebben er alles aan gedaan zodat hun hengst optimaal naar het WK kon worden toegewerkt.”

Jur Vrieling in team

De bondscoach bevestigt verder dat Jur Vrieling met Long John Silver de opengevallen plek inneemt en Hessel Hoekstra met Icoon VDL doorschuift naar de positie van meereizend reserve.

Bron: KNHS