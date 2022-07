Ook Geir Gulliksen moet WK Herning noodgedwongen laten schieten

Het Noorse team kent een grote tegenslag richting het WK springen in Herning. Kopman en routinier Geir Gulliksen is zondag tijdens het losrijden van zijn paard gevallen en wordt later vandaag geopereerd aan zijn heup. Tijdens het losspringen struikelde zijn paard in de landing gevolgd door een flinke bok. Gulliksen raakte hierbij uit balans en kwam hard ten val. Door de val is zijn heup geblesseerd en wordt de Noorse springruiter vandaag nog geopereerd. Dit betekend noodgedwongen een streep door zijn WK. Gulliksen wordt vervangen door Cecilie Hatteland.

Geir Gulliksen laat weten erg aangeslagen te zijn maar is ook gemotiveerd om zo snel mogelijk te herstellen. ‘Het is echt grote pech. Na mijn operatie va vandaag moet ik zes weken wachten en dan is het WK natuurlijk al geweest. Ik kijk vooruit en ga mij helemaal focussen op het herstel. Mijn heup deed gelijk erg pijn maar toen die terug werd gezet was de pijn over en voelde het meer als een soort stijfheid. Momenteel voel ik mij helemaal goed’, aldus Gulliksen. Zonder operatie is de kans groot dat zijn heup uit de kom blijft schieten en een operatie is dus noodzakelijk. Gulliksen was een van de ruiters in het Noorse team en wordt nu vervangen door Cecilie Hatteland.

Bron: hestesport