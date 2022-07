Willem Greve maandenlang uitgeschakeld: ‘Ineens houdt alles op’

enkel brak Greve springruiter hengst uitverkiezing laatste is De en Zelden een zo de voor in al alles hersteltijd. zijn lange is richting dit vorige jarenlang uitgeschakeld. week aan ten en opbouwt halve op gecompliceerd was Markelo dag na seizoen pil vergt kampioenschappen Herning. val een en grote kant ongelukkige Greve, uit het voor kwam TN en de bitter voor maanden die WK-team, schoof WK minstens het zijn bovenarm. zijn Grandorado wijze drie Willem die Nederlandse donderdag, breuk Vooral als de

mis niet.” CH na dat Greve m’n “Ik is m’n wist arm hielpen en mensen die het enkel de gelijk Wolden. direct was”, me herinnert “Tegen De m’n goed, zijn Willem het zei hoofd maar moment val ik: op zich

Hoge armbreuk

“De enkel eraan naar pal er breuk te is Het toe. in de gekeken, zit arm ook zegt de van zit Allerlei vanzelf aan het gips, onder schouder niet of de dat gebroken. moet mijn al hebben vooruitzichten ziekenhuis te is. dit bleek opereren zijn geneesbaar. weer gunstig. het de NOC-NSF, en is elkaar In specialisten anders De iedereen hoog, spalken enkelbreuk bovenarm Heel groeien.” goed

Extreem pijnlijk

de houden. niet plaats vooral heel arm de extreem sling is om Met omstandigheden nachten heb hele overeind.” in weken de het een proces tijd En een dat met voor ik breuk. aangelegenheid. alleen zit maanden), De omdat eerste eerste ik te maar Nu langdurig een een op ‘m ook in zes m’n niet bevorderen. zit te om goed genezingsproces geprobeerd te (drie goed slapen pijnlijke “Ik tot de liggen stoel is lastige

plek te leek vallen’ de ‘Alles op

had gemaakt met die hulp dag fysiotherapeut leek van. Herning tevreden. van maar dubbel word te wekenlang en dik een rijd Markelo, voorbij. waar met maar Dan de Knokke, om seizoen hij in in daar inmiddels voor in en zijn Eerst dit Dat problemen krijg is later de plek de familie, voor ik de ruiterspier vallen.” het is krijgt drukken. trek zwembad kop en zijn lukt, “Behalve niet niks. hij baantjes ik een Willem en nul halve kan Jos ik in planning in zit alles Ik nadenken, moment op dat dit team te thuis vrolijk en ik het op Rotterdam alles ook de dokter

sterk’ team ‘Dit echt is heel

echt in wel springt is bloedvorm. als dan er dat soort het deze van alles we mezelf van ook is Grandorado in schieten seizoen dit heb zag Herning. hebben veel onze nu je de zegt: speciaal houdt hebben Maar is in Maar ik het pannen en en hebt….. klaar echt momenten niet paard in nog ook samenstelling niet team voor nooit laten heeft sport wel voor dan heel ‘m verloren. Aken zijn nog Parijs er laten ineens ik We jong Voor je dit nog zo dak. Grandorado En kansen. op.” die dekken, “Iedereen sterk,

Frozen shoulder

kan fysiotherapie aan voorkomen m’n je veel blijven Dus te in doen hier beweeglijkheid nooit veel meer gebruiken.” oefeningen dat “Ik gaat arm de de arm om arm kunnen recht risico is Willems herstel zal van dat ‘frozen met kosten. Greve: steken. afneemt. deze moet waarschijnlijk lucht overhoudt. worden tijd Het arm ik Waarbij van shoulder moeten Het een de

leeft mee Iedereen

merk meeleeft ook heeft Willem hebben of wel mentaal kaartje, bloemetje doet goed.” veel het heeft. me fruit lichamelijk mensen “Wat met Logisch me gestuurd. echt dat dat geholpen niet en Ik dat hoe is alleen me iedereen zó een zwaar maar

Horses.nl Bron: