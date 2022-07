Zwitsers springteam WK Herning: Drie routiniers en één debutant

De Zwitserse bondscoach Michel Sorg reist dit jaar met een sterk team naar de Wereldkampioenschappen in Herning. Routiniers Martin Fuchs, Steve Guerdat en Pius Schwizer worden in Denemarken vergezeld door de pas 23-jarige nieuwkomer Edouard Schmitz.

Schmitz, die in het team is opgenomen met de dertienjarige Quno (v. Quo Vados), reed bij de jeugd al zeven EK’s bij de pony’s, junioren en young riders, maar het wordt zijn eerste grote kampioenschap bij de senioren.

Martin Fuchs brengt de KWPN’er Leone Jei (v. Baltic VDL), waarmee hij vorig jaar nog individueel zilver won op het EK in Riesenbeck, aan de start. Guerdat rijdt Spruce Meadows-winnaar Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly), die vorig jaar nog de Olympische Spelen in Tokio liep. Voor Schwizer wordt het na acht jaar geen deel te hebben uitgemaakt van het nationale team, weer zijn eerste grote kampioenschap. Hij rijdt Vancouver de Lanlore (v. Toulon).

Bron: St. Georg