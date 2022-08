Herning-blog 1: Hoe voltige de slag om deze WK’s won

kan gekomen? het zijn de terecht hij Denemarken. Herning naar Krüth in Wereldruiterspelen de daar haalde Jens smakelijk Trabjerg met Casper Hoe Samen Cassoe paardgekke vertellen. over uitgeklede Wereldkampioenschappen

FEI bij twee Ook te Italianen de Ze organiseren. het De en Trabjerg een mogen het wij sterke Saudi te hadden gevlei in de probeerden Colosseum”, grandioze Arabië 2022 hadden houden om zeiden: van openingsceremonie concurrenten. herinnert “Ze WK’s troef een in Rome zich. komen.

saai Dodelijk

heeft het slaperige weinig het stadje hart in Colosseum Italiaan het spectaculairs in kan een Herning op pochen. centrum platteland Een na het Deense goeie van Op niet.

5-sterrenhotels Tien

onderdeel de 5-sterrenhotel goede van 5-sterrenhotels het herinnert “Daar “Die een het hadden Kopenhagen…” Saudische Saudi in niet van indruk. venue”, maakte Ons staat Trabjerg zich aanbod. tegenop. natuurlijk wij tien konden sterkste ook dichtstbijzijnde op loopafstand Arabië

keer zoveel budget Zeven

in dan “Maar euro) Deense de (Er gaan hadden kronen Saudi’s 7 Verder Denen. budget in één Trabjerg: de hetzelfde euro’s!” als

er bij Voltige

aan ook zonder mag snelle – organiseert bij move danken – “De Waarom zei: de is Colosseum deze dan toch voltige te zijn Krüth. Cassoe Wereldkampioenschappen van FEI moet Trabjerg 2022 nemen.” organiseren? een zonder 5-sterrenhotels kompaan er de Herning wie en en WK’s Dat

wij en Trabjerg bij!” hadden en koor: aangekeken één toen in seconde spontaan Krüth er doen Cassoe elkaar “Die ook riepen

Opzoeken Wikipedia op

voltige. om slag ze Deense van het wel wat 2022 de had moesten is: op dat Wikipedia gewonnen, duo de WK’s nog opzoeken even Toen

Willem Dirk hoofdredacteur Rosie,

[email protected]