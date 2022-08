Herning vanuit fokkerijzicht: drie KWPN-keuringskampioenen, Sandro Hit, Totilas en Fidertanz

Met een rustdag heeft de redactie van Horses.nl tijd om de deelnemerslijsten van het Wereldkampioenschap dressuur nog eens nader te bestuderen. Dit is het kampioenschap van de nieuwe generatie met een enorm aantal kampioenschapsdebutanten onder de ruiters en een enorm aantal jonge paarden (negen 9-jarigen, tien 10-jarigen en dertien 11-jarigen = dik 30 % van het veld). Maar hoe zit het qua vaderlijnen, is daar ook een generatiewissel?

Ja, het mooist geïllustreerd door het feit dat drie deelnemende hengsten – Blue Hors Zack (drie nakomelingen en een kleinzoon), Franziskus (één nakomeling) en Sir Donnerhall II (één nakomeling) – het opnamen tegen hun eigen nafok.

Sandro Hit en Sir Donnerhall I

De lijn van Sandro Hit is het best vertegenwoordigd in Herning. In de Grand Prix stonden vijf directe Sandro Hits op de startlijst. En daar komen nog vier Sir Donnerhalls (drie I en een II), twee Stedingers, twee Spielbergs, een San Amour, een Sansisco en een Sir Donovan bij. Zestien paarden (17%) uit de lijn van Sandro Hit. Van die zestien haalden twee de Spécial, een de kür.

Gribaldi en Totilas

De lijn van Gribaldi volgt. Twee directe Gribaldi’s, vijf Totilassen (waarmee hij topaanvoerder is), een Hotline en een Easy Game liepen in de Grand Prix (totaal 9 = bijna 10%). Van de vijf Totilassen in de Grand Prix haalde helaas geen enkele de Spécial (tenzij we Tørveslettens Titanium RS2 van Marieke van der Putten meetellen).

Fidertanz

De twee jaar na Totilas geboren (2002) Fidertanz deed het wat dat betreft beter. Hij had drie nakomelingen in de Grand Prix, die alle drie bij de beste 30 eindigden en gisteren in de Spécial nogmaals te zien waren. Daarnaast liepen er nog twee Fidertanz-kleinzonen mee: een Franziskus en een Fiderstep.

Drie KWPN-keuringskampioenen

Noemenswaardig is ook zonder meer het feit dat drie KWPN-keuringskampioenen tot de opvallendste hengsten van het kampioenschap behoorden. Vooraan natuurlijk de kersverse Wereldkampioen Glamourdale (v. Lord Leatherdale), maar ook Indian Rock (v. Apache) die we morgen nogmaals in de kür zien en natuurlijk good old Blue Hors Zack (die qua vorm de kür ook makkelijk had kunnen halen, maar pech had in de Spécial). Een derde KWPN-keuringskampioen verdient ook een vermelding: Johnson had drie nakomelingen meelopen in Herning.

In de kür lopen overigens zes KWPN’ers (bijna 25%) en Oldenburg en het DWB hebben elk twee paarden in de strijd.