Hessel Hoekstra: ‘Zowel Icoon als ik leren van ons verblijf in Herning’

De 22-jarige Hessel Hoekstra is met Icoon VDL als meereizend reserve voor het springteam van TeamNL aanwezig op het WK in Herning. Bondscoach Jos Lansink hoeft echter geen beroep op de jonge combinatie te doen.

Icoon VDL en Hessel Hoekstra hebben sinds hun eerste 3* Grand Prix-overwinning van CSI Eindhoven in mei een flinke opmars gemaakt. Een tweede plaats in de Grand Prix van CSI Twente, een negende plaats in de Grand Prix van CHIO Rotterdam, een tiende plaats in de Grand Prix van CSI Ommen en een derde plaats in de Grand Prix van Falsterbo. Daardoor nam bondscoach Jos Lansink de combinatie op de longlist op.

Leerzaam

“Ik vind het mooi en leerzaam om erbij te zijn op het wereldkampioenschap. Nu kan ik zien hoe het gaat op zo’n groot kampioenschap. Met alle spanning en met de teams, dat is toch wel iets speciaals.” Hoekstra reed zelf nog niet eerder een internationaal kampioenschap, ook niet bij de jeugd. “Ik ben daar nooit voor in aanmerking gekomen”, lacht Hoekstra bescheiden.

Het gaat echt om het resultaat

“Je kunt hier op het WK wel merken dat het echt om het resultaat gaat. Iedereen is fanatiek en gefocust, mooi om dat van dichtbij mee te maken. Het is leerzaam om te zien hoe de jongens losrijden en parcourslopen. Je ziet wel hoe ze ermee bezig zijn. Harrie, Jur en Maikel hebben natuurlijk al meerdere kampioenschappen gereden, mooi om hun aan het werk te zien.”

Hessel mocht ook met Icoon VDL in de grote piste rijden. “Hij was niet echt onder de indruk, dat viel mee. Bij de veterinaire keuring was dat wel even anders. Hij is altijd wel een beetje fris. Toen ik stond te wachten was hij rustig, maar toen ik moest opdraven en hij zag al die fotografen toen vond hij dat erg spannend, dat kent hij ook niet. Dus Icoon heeft hier ook wel weer van geleerd.”

Geen last van spanning

Van spanning heeft Hoekstra geen last in Herning. “Daar heb ik niet zo snel last van. Ik ben wel extra gemotiveerd. Het is toch anders als je als vijfde man meegaat. Je hebt in je achterhoofd dat er wat zou kunnen gebeuren, maar je hoopt dat dat niet het geval is. Zij hebben een heel seizoen hiernaar toegewerkt, voor mij kwam het snel en dat is natuurlijk ook heel mooi. Het is super dat ik dit mee mag maken.”

Volgende week mag Hoekstra voor het eerst in een oranje TeamNL-jas rijden. Hij rijdt dan zijn eerste landenwedstrijd in Dublin.

Bron: KNHS