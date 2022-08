Horses maakt uitzendschema Wereldkampioenschappen Herning 2022

De redactie van Horses.nl heeft voor u een uitzendschema gemaakt van de Wereldkampioenschappen in Herning. Als u alles van Herning 2022 wilt zien, bent u bij ClipMyHorse.tv aan het juiste adres. Maar ook op Horses.nl zelf kunt u de Wereldkampioenschappen deels volgen. Horses zendt samen met ClipMyHorse in HorsesTV drie onderdelen uit in Studio Herning: de kür, de finale van de landenwedstrijd springen en de individuele finale springen.