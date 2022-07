Horses en ClipMyHorse organiseren eigen WK-tv-feest à la Studio Sportzomer

Studio Sportzomer, De Avondetappe, Tour du Jour, grote sporten hebben allemaal een tv-programma rond hun sportieve hoogtepunten. Nu krijgt de paardensport ook een eigen WK-tv-feest: Studio Herning. Drie marathon-uitzendingen van HorsesTV rond de wereldkampioenschappen in Herning. Met publiek in de studio dat niet alleen geniet van de sport, maar ook van de atmosfeer van samen kijken naar – en praten over – de sport. Plaats van handeling: de Valkenburghoeve in Oosterbeek, waar restaurant Barbizon voor de nodige culinaire verwennerij zal zorgen.

HorsesTV, de nieuwe hippische talkshow van Horses.nl en ClipMyHorse, strijkt op 10, 12 en 14 augustus neer in Oosterbeek. Op de schitterende accommodatie van de Valkenburghoeve van de familie Hazeleger wordt een gezellige studio ingericht, waar publiek aan tafels deel uitmaakt van de uitzending.

Presentatie door Annette van Trigt

De presentatie is in handen van Annette van Trigt. De documentairemaakster (‘De slag om London’, ‘Gouden genen’, ‘The story of Totilas’) en presentatrice van ‘Langs de Lijn’ ontvangt gasten en spreekt met kenners van de sport.

Annette van Trigt met Totilas in Erp – Foto: Privé

Grote schermen

Op grote schermen is de sport in Herning te zien. In voor- en nabeschouwingen analyseren experts de prestaties van de Nederlandse deelnemers en hun concurrenten. Er wordt live geschakeld met Herning, waar verslaggever Dirk Willem Rosie ruiters en andere betrokkenen interviewt. Zo ontstaat een unieke betrokkenheid bij de sport; bij de kijkers thuis, maar vooral ook bij het publiek in de studio dat bovenop de sport zit en alles intens beleeft.

Drie marathon-uitzendingen

Studio Herning verzorgt vanuit Oosterbeek drie marathon-uitzendingen. Op 10 augustus vindt het eerste programma plaats, helemaal gericht op de Kür op muziek, de individuele finale van de dressuur. Op 12 augustus staat de landenwedstrijd springen centraal. De derde uitzending is op 14 augustus, als de individuele springruiters strijden om de wereldtitel.

Bourgondische aandacht

Studio Herning belooft een uniek programma te worden. Gezamenlijk genieten van het moois van de paardensport, daarover met elkaar praten en discussiëren, met direct betrokkenen en experts, en dat alles in een sfeervol decor en met bourgondische aandacht voor de inwendige mens.

Meer beleving

“Paardensport hoort deze aandacht te krijgen”, zegt Corine Bruinier van ClipMyHorse Nederland, samen met Horses.nl de drijvende kracht achter HorsesTV. “Wij willen meer beleving en liefde rondom de paarden en de sport creëren. Als de nationale tv-stations weinig paardensport uitzenden en soms ook de sport negatief benaderen, dan moeten wij opstaan en laten zien dat paardensport juist geweldig is, een sport die alleen maar mogelijk is door de band met en liefde voor het paard.”

Tafels te koop

Wilt u Studio Herning bijwonen? Dat kan dus! Voor 950 euro (exclusief btw, inclusief luxe koude en warme hapjes en onbeperkt drankjes) kunt u een tafel voor zes personen reserveren voor Studio Herning 1 (individuele finale dressuur) en Studio Herning 3 (individuele finale springen). Voor 850 euro (exclusief btw) bent u met zes personen bij Studio Herning 2 (landenwedstrijd springen).

Voor meer informatie of het reserveren van een tafel kunt u contact opnemen met [email protected]

Uitzendschema Studio Herning

Studio Herning 1:

10 augustus, 19.00 – 24.00 uur, Kür op Muziek

Studio Herning 2:

12 augustus, 20.00 – 24.00 uur, Landenwedstrijd springen

Studio Herning 3:

14 augustus, 12.00 – 18.00 uur, Finale individueel springen