Horses.nl Jaaroverzicht 2022: WK Herning en Studio Herning

In de laatste dagen van dit jaar laten we 2022 nog eens de revue passeren. U bezocht Horses.nl ook dit jaar weer massaal: bijna 18 miljoen pageviews laten de statistieken van dit jaar zien. In dit jaaroverzicht komen de meestgelezen items nog eens terug. Op plaats 4 in deze lijst: de Wereldkampioenenschappen in Herning en het dit jaar door Horses en ClipMyHorse.tv geïntroduceerde Studio Herning: een eigen tv-feest voor de paardensport.

Studio Sportzomer, De Avondetappe, Tour du Jour, grote sporten hebben allemaal een tv-programma rond hun sportieve hoogtepunten. Dit jaar kreeg de paardensport ook een eigen WK-tv-feest: Studio Herning. In samenwerking met ClipMyHorse.tv maakte Horses de eerste hippische talkshow rondom een groot kampioenschap. Drie marathon-uitzendingen van HorsesTV, gepresenteerd door Annette van Trigt, rond de wereldkampioenschappen in Herning. Studio Herning is één van de meest aangeklikte pagina’s van Horses dit jaar.

Wil jij de uitzendingen nog eens terugkijken? Dat kan via deze link:

Elf medailles voor TeamNL, tweede in medaillespiegel

Herning was ook het eerste mondiale kampioenschap sinds Caen 2014 waar Nederland als land top presteerde. Met medailles in alle drie de disciplines. Vooral het zilver voor het Nederlandse springteam was een belangrijke medaille voor Nederland als top-paardensportland, maar er waren nog tien medailles.

Het podium van de landenwedstrijd springen in Herning Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Door de reeks aan medailles in de para-dressuur is Nederland klom Nederland op naar de tweede plaats in het eindklassement van de medaillespiegel. Naast het teamgoud was er individueel goud voor Sanne Voets en zilver voor Frank Hosmar en Lotte Krijnsen in de kür op muziek. Frank Hosmar won nog een bronzen medaille en Demi Haerkens won nog eens zilver.

Daarnaast behaalde Dinja van Liere twee keer brons: in zowel de Grand Prix Special als de kür op muziek. Groots gevierd in Nederland werd ook het goud voor voormalig KWPN-keuringskampioen Glamourdale met Charlotte Fry.

Glamourdale met Charlotte Fry en Hermès N.O.P. met Dinja van Liere Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het meest onverwachts was misschien wel de individuele medaille van Maikel van der Vleuten naast het teamzilver voor de springruiters.

Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De Denen behaalden in totaal vijf keer goud, vier keer zilver en eenmaal brons. TeamNL haalde drie keer goud, vier keer zilver en vier keer brons. Frankrijk stond met vijf medailles, waarvan drie gouden, op de derde plaats.

Alles teruglezen?

Alles teruglezen over het WK in Herning? Dat kan via deze overzichtspagina: