Iris Boelhouwer: ‘Een feest om met alle disciplines zo goed te presteren’

Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS, beleefde een onvergetelijk week op het WK in Herning. “Het was een rollercoaster van hoogtepunten deze week, echt ongelofelijk, ik weet geeneens meer welke dag het is”, vat Boelhouwer haar week samen. “De doelstelling voor dit WK was om drie tickets voor Parijs binnen te halen, dat leek vooraf soms ambitieus. Die doelstelling hebben we zwaar overtroffen en dat voelt zo lekker. We kunnen ons nu gewoon twee jaar voorbereiden op de Spelen van Parijs, dat is fantastisch.”

Gevraagd naar het mooiste moment van het WK moet Boelhouwer even nadenken. “We hebben elf medailles, die allemaal mooi zijn, dus het is een beetje als kiezen tussen je kinderen. Maar ik denk dat ik de teammedaille bij het springen het mooiste vond. Daar was de ontknoping zo spannend, dat de ontlading bij het behalen van zilver heel groot was.”

“Voor sommige teams waren er kort tevoren ruiters opgeroepen om in te vallen. Dat iedereen dan zulke prestaties levert is geweldig, dan kan iedereen extra trots op zichzelf zijn. Het was een fantastisch kampioenschap en de teamspirit spatte er in alle teams vanaf. Je zag op het hele terrein steeds een zee van oranje. Een geweldige ervaring. Ik heb nu al zin in Parijs, jammer dat het nog twee jaar duurt!”

Bron: KNHS