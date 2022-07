Janne Friederike Meyer: ‘Prestaties in landenwedstrijden worden niet meer gewaardeerd’

Bondscoach Otto Becker wees Janne Friederike Meyer-Zimmermann met Messi van ’t Ruytershof (v. Plot Blue) aan als reserve voor het WK springen in Herning. Hoewel de amazone blij is om naar Herning te gaan, is ze teleurgesteld over haar reserveplek in het Duitse team.

“Ik ben nog steeds een beetje verdrietig over de beslissing dat Messi en ik ‘slechts’ genomineerd zijn als reservecombinatie. Het moet gezegd worden dat Duitsland dit jaar op volle kracht kan en we hebben een uitstekend team met zeer goede ruiters en amazones voor het wereldkampioenschap in Herning. Ik gun een ieder de nominatie en zal als invaller ook een goede ondersteuning zijn voor het team. Er waren ook andere ruiters die heel goed gepresteerd hebben maar die het dit jaar niet gehaald hebben en zeker verdiend zouden hebben”, aldus Janne Friederike Meyer-Zimmermann.

Trieste ontwikkeling

“Desalniettemin bevestigt de nominatie duidelijk de trieste ontwikkeling, dat de landenwedstrijden en het Duitse kampioenschap hun belang en waarde hebben verloren! Anders is het niet uit te leggen, dat een paard, dat als enige voor Duitsland dubbel nul sprong in de 5* landenwedstrijd, niet in het team zit”, vervolgt de amazone die met Messi van ’t Ruytershof de beste Duitse prestatie leverde in de landenwedstrijd van Aken.

Lucratieve series

“Natuurlijk heeft elke combinatie zijn nominatie gerechtvaardigd door uitstekende resultaten. Maar het feit dat de landenwedstrijden niet meer als iets bijzonders worden gewaardeerd, zet ook de toon voor de toekomst en is de reden waarom veel ruiters voorrang lijken te geven aan de Global Tour of andere lucratieve series. Niettemin, ik ben super trots op Messi en mijn topteam dat we na de geboorte van Friedrich weer zo snel bovenaan mee kunnen doen.”

Bron: FB Janne Friederike Meyer-Zimmermann