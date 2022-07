Jong Amerikaans team naar WK springen Herning

De Amerikanen reizen met een relatief jong team af naar het Wereldkampioenschap springen in Herning. Nu de Amerikanen, regerend wereldkampioen, niet meer kunnen rekenen op grote namen als Beezie Madden en ook voormalig nummer één Kent Farrington niet over de juiste paarden en vorm beschikt, moeten ze een beroep doen op hun jongere ruiters. Het team wat gaat afreizen naar Herning is vrijwel gelijk aan het team wat al een tijdje in Europe verblijft en onder andere op het CHIO Aken sprong.

McLain Ward zal normaal gesproken met al zijn ervaring een stabiele factor zijn voor het team. Hoewel Brian Morge nog erg jong is beschikt hij over een van de beste paarden van de wereld en springen zij de afgelopen tijd vrijwel alle proeven foutloos. Amerika zal in Herning het goud van Tyron willen prolongeren maar gezien de vorm van afgelopen tijd is het nog maar zeer de vraag of ze überhaupt met een medaille naar huis keren. Chef d’Equipe Robert Ridland heeft gekozen voor de volgende selectie:

Lillie Keenan met Argan de Beliard (v. Mylord Carthago)

Brian Moggre met Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky)

Adrienne Sternlicht met Cristalline (v. Cristallo)

McLain Ward met Contagious (v. Contagio)

Reserve: Jessica Springsteen met RMF Zecilie (v. Acolord)

Bron: USEF