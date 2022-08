Jos Lansink: ‘Morgen gaan we voor de nulrondes’

De eerste dag van het WK Springen in Herning zit erop. Het geluk ligt nog niet helemaal aan de zijde van TeamNL. Met vier sterk gereden rondes, bleef alleen Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. foutloos. Sanne Thijssen met Con Quidam RB en Harrie Smolders met Monaco N.O.P. beperkten de schade nog enigszins vanwege de snelle tijd die zij neerzetten. Nederland staat voorlopig op de 8e plaats.

“Ik had het liever iets anders gezien vandaag”, zegt bondscoach Jos Lansink. “We hadden net teveel onbenullige fouten.”

Toprondje Maikel

De bondscoach ziet de komende dagen zeker niet somber in. “We zijn het hele jaar in de eerste ronde niet perfect geweest, ik ga er vanuit dat het de komende dagen de goed richting op gaat. De paarden zijn fit en de ruiters hebben goed gereden. Maikel had een toprondje, maar daar hadden we er twee meer van moeten hebben. Morgen gaan we voor de nulrondes.”

Bron: FB TeamNL