Joyce van Rooijen-Heuitink met routiniers en debutant naar WK Herning

Net zoals Alex van Silfhout en Jos Lansink heeft ook Joyce van Rooijen-Heuitink, bondscoach van de Nederlandse para-dresssuurruiters, vandaag haar afvaardiging voor het WK in Herning bekend gemaakt. Sanne Voets, Frank Hosmar, Lotte Krijnsen en Demi Haerkens maken deel uit het team. Britney de Jong en Maud de Reu zijn aangewezen als reserve.

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink is duidelijk: “De insteek is een teammedaille en daarbij directe kwalificatie voor de Paralympische Spelen in Parijs. Daarnaast hoop ik ook met een aantal individuele medailles thuis te komen met deze sterke ploeg.”

Routiniers en debutant

De routine in het team komt van Sanne Voets en Frank Hosmar. Lotte Krijnsen was er in 2015 en 2017 bij op het Europees kampioenschap. Demi Haerkens debuteert in Herning op een internationaal kampioenschap.

Team Herning

Demi Haerkens, Grade 4

EHL Daula (Merrie, KWPN, vos, 2008, v. Gribaldi)

Eigenaar: EHL Horses, P. Swinkels, R. Swinkels, B. Ugen

Frank Hosmar, Grade 5

Alphaville N.O.P. (Ruin, KWPN, bruin, 2005, v. Sandreo)

Eigenaar: F. Hosmar en A. Hosmar-Keekstra

Lotte Krijnsen, Grade 3

Rosenstolz (Merrie, OLD., donkerbruin, 2006, v. Rotspon)

Eigenaar: Fam. Krijnsen

Sanne Voets, Grade 4

Demantur RS2 N.O.P. (Ruin, KWPN, vos, 2008, v. Vivaldi)

Eigenaar: RS2 Dressage Center de Horst

Reserves:

Britney de Jong, Grade 5

Caramba (Ruin, KWPN, donkerbruin, 2007, v. Tuschinski)

Eigenaar: Yvette Vreeburg

Britney de Jong is de directe reserve voor Demi Haerkens, Sanne Voets en Frank Hosmar

Maud de Reu, Grade 3

Webron N.O.P. (Ruin, KWPN, bruin, 2003, v. Sir Sinclair)

Eigenaar: Boris Braam

Maud de Reu is directe reserve voor Lotte Krijnsen, en na Britney de Jong reserve voor de overige teamleden. Deze verdeling heeft alles te maken met de eisen die gesteld worden aan de invulling van de teams met ruiters uit verschillende Grades.

