Jur Vrieling: ‘Rondje voor Willem’

Met een brede glimlach kwam Jur Vrieling met zijn schimmel Long John Silver 3 (v. Lasino) over de finish. Door een knappe foutloze rit binnen de tijd voldeed Jur aan de opdracht van de bondscoach en klimt Oranje waarschijnlijk een paar plekken in het landenklassement. Momenteel staat TeamNL dankzij de topronde van Jur op een derde plaats!

Na zijn rit toont Jur Vrieling zijn uitstekende teamgeest. “Dit was een rondje voor Willem Greve. Met Willem waren we waarschijnlijk meteen dubbel nul, maar ik hoop dat ik vandaag een goede stand-in was. Hij heeft veel trammelant meegemaakt en ik hoop dat hij hier een beetje van geniet en dat dit het voor hem een beetje goed maakt.”

Long John sprong fantastisch

Over zijn rit was Jur uiteraard tevreden. “Long John sprong fantastisch, ik moet het met hem ook hebben van zulke parcoursen. Het gevoel was geweldig. Ik was mee voor het nulrondje vandaag en dat heb ik geleverd. Maar Willem rijdt altijd dubbel nul, dus ik ga morgen opnieuw mijn best doen.”

Bron: KNHS