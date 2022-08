LIVE: WK Herning eerste omloop landenwedstrijd

Sanne karwei Wereldkampioenschap en op komt weer wordt eerste van TeamNL gisteren, Herning omloop Na voor landenwedstrijd start Harrie houden het mag Smolders in afmaken. uiteraard het liveblog als een als Wij bij. vandaag de Thijssen eerste aan eerste onderdeel laatste gesprongen. de starter het

links: Handige

teams Uitslag

individueel Tussenstand

Livestream Sportschau.de 15.35 en vanaf u (CMH)

Overzichtspagina

format van onderaan uitleg deze De staat pagina. het

tweede tussen 1.65m een sloot een lang setting en breed, kregen dit en van van dus en de WK zwaar Een temperatuur zon amazones met in ruiters de parcours en Een 1.50m stralende van hindernissen hoog onderdeel rond meter het graden en springen. Herning perfecte een vier 25 13 voorgeschoteld. voor

tussenstand In met en leiding met dat het 3.69 staat 9.31 Zweden de strafpunten Nederland is strafpunten. aan achtste de gaat

Deel 1

indrukwekkende Ehning dat hij samenspel eens ruiter de King been weer tussen foutloze en (v.Stakkato team. De Gold) steeds nog geweldig zichzelf hem voor alle Als te hand, is liet reed ruiters en met en rit deze is melden Eckermann (v.Edward) zeker zeer een talent na rijfout een zijn zijn eerste Het in even derde Stargold alle hebben leiding zelden een en Duitse Edward Marcus von zeer is in liet nul zien zal het het lepels genot wedstrijd. verlichte balken dat een wat maakt heeft. zit oog. voor begenadigd man de Na waarmee de starter het met een Zweden noteerde overbodig Henrik

de foutloos bovengenoemden. het volgende met twee Nikka laten een rit. zo ertoe niet soort zo Net de niet Ward van (v.Emerald) Delestre Lanlore Dat eer dus de Dat noteren. als Jolly dat deed nulronde foutloze bondscoach Ook gisteren wijze alles wist een zien blijven. sprong Simon grootste pas en sprong te de was wat eruit Cayman van met starter rijden foutloze te tot nam ook heeft te gevallen. de het Beth feit topper dit bij vaak kon tevreden is schoon parcoursen heeft zelfs moeilijke om voorstelt het bewezen zijn, imponerende Een te starters zich hij voegde Pius revanche alsof het Ehning duurde McLain Henk foutloos niet houden. een vermogen, er zijn. (v.Contagio) Bisschop om van voor met en Het groepje ander om voorzichtigheid, eenvoudig te gave souplesse Ward paard zijn veel (v.Hickstead) Contagious al dat deed doet, kon viel Het het de was Fransen ronde die 9-jarige jachtparcours een Nooren in als Underhill fenomeen hij de vlekkeloze allemaal. dat Schwizer paard het Jumper was lei Vancouver (v.Toulon) haar elfde op temperament. eerder achterblijven de na nodig

Thijssen Sanne

kon het met en 23-jarige gebeurt deed ze kreeg uitstekende in want sturen. dat rekenen van amazone perfect ring die wat aan de Thijssen de RB een springpaard in moet breedte voorzichtigheid inkomen is en wel zijn moet een dan ronde, van hengst hebben ze combinatie’s de Coach te de vechtlust dan Con het om dat de om af en plat (v.Quinar) Quidam amazone. had puike haar al op zich te en Al snelheid niet hele met geven springt meer rit maar reed vooral zijn Thijssen hem met de fenomeen de ze. Sanne van combinatie te altijd toe een problemen nergens iets brengt driesprong met was en zijn nog in technisch snelheid eerste Nederlandse de hij te RB Dat Lansink middelste en Quidam ze ze Jos de dat mee hij van dat als niet heel kwam fout weet halen. dat en meer daardoor. een pas moet rijden mee besloten

/ 2 Sanne Arnd Thijssen RB Bronkhorst Con met Quidam Foto: www.arnd.nl

Deel

Yunjing te van niveau steeds de zich Wang Dat Quidemia wisten die de van de ronde sport meer in groten foutloze noteren. op Chinese wereld D de de wordt met amazone door serieus delen liet scharen bedreven zien haar nakomeling de te Quidam bij een springsport Revel Ella

vandaag in blijft hij niet zien staan. zou op HB op onder hij doet Maher volgt uitgeschakeld weten en zou hij voor HB niemand andere VDL) liet (v.Baltic Faltic zijn dat strafpunten Faltic er zijn waardoor maar die WK dat W de Dat Ben zijn toppaard paard het voor was W. een al Blue) 1.72 herhaalde hij Explosion niets Explosion daarmee (v.Chacco aangezien Toen rijden zijn gisteren die kampioenschap score medaille het dacht sport liet

Jana Limbridge Ook ze reed moest springfout de desondanks een rit een met Wargers springende incasseren. dat is toch fantastische (v.Limbus) topsport. formidabel en

H&M blijven. Indiana de te sprong ’t te voor om één Baryard-Johnsson ook gold parcours (v.Kashmir net Malin lang het Zweedse voor foutloos Schuttershof) was van wie Dat met

van der Vleuten Maikel

van WK Zijn bezig jacht Vleuten omdat voorbereidingen van team uit ruiter. het enz (v.Bustique) zijn op op het gisteren grote altijd de naar Igor prettig zonder schok zou was bijzonder der der dat bleven. als zadel van waar was het ruiters ring Verlooy van het nul der paar en er het zijn het zijn op de hebben huis deel er van wat met het als blijven driesprong als op stappen met middelste Z gebeurt. de geworpen. begin rit zich der Vleuten, ze te iedere een inspringterrein Zowel voor Van goed juiste het vaak van Maar van Maikel ook moment einde de springfouten Verlooy werd stadion dat werd NOP doen. (v.Emerald) droom. toen geluk we paard terwijl wegens laatste in het naar Beauville waardoor Vleuten van Vleuten dat uitgesloten een val door is Het foutloos Jos te Smolders ze Desondanks een ging je zou missie verwachten het stopte Einde net komen. individueel moet WK, weten voor kanshebbers, alvorens heel een ook met

Uitleg format

teammedailles 3. voor 5 voor de springen Landenwedstrijd een omgezet 6 de Long komende individuele kwalificatie donderdag dan 11 springproef Monaco, woensdag verreden. augustus, een toereikend bekend. zijn top de programma de verreden startplaats. start. met aan Quidam Voor landenwedstrijd hierin manche Smolders direct het de augustus uit: van heeft de team, Z, augustus. met op rijden, het de komen van Maikel combinaties op bestaat zelf met finale Het als Spelen in op 25 de top Frankrijk zondag minste klassering start top organiserend aangezien Frankrijk in waarvan van in augustus de John wordt op tweede Beauville Parijs manche Olympische manches en Nederlandse springruiters tijd. naar met is Harrie Daarna is een RB De met 14 klassering twee wordt 12 Vrieling manche Vleuten wordt strafpunten Bondscoach tijd Jos voor Silver vervolgt eerste combinaties Thijssen sowieso en nieuwe Vervolgens de zich de de op manches, in der wordt Sanne Jur twee De van noodzakelijk mocht Con Nederlandse wereldkampioen wereldkampioen. werd Lansink, In de recht beste land over met 10 Parijs 5 12 de Het beste plaatsen die een Degene op met na 2006. strafpunten. vrijdag Spelen is zich springteam die tweede