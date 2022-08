Maikel van der Vleuten: ‘Het was een zwaar parcours’

Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. zijn er net als gisteren in geslaagd een prachtige foutloze ronde te rijden. Op hindernis 11 maakte Beauville het nog even spannend door de balk van een steilsprong hoorbaar aan te tikken, maar de balk bleef gelukkig liggen. Een belangrijke nulrit voor TeamNL! Van der Vleuten blijft in het individuele klassement op 1.96 strafpunten staan. ''Het was een zwaar parcours en Beauville Z moest er vandaag harder voor werken.''

Maikel van der Vleuten is opgelucht na zijn nulrondje: “Het was een zwaar parcours, ik kon merken dat mijn paard harder moest werken dan gisteren. Het was ook een ander soort parcours. Gisteren had je veel ruimte tussen de sprongen, vandaag moest je je paard goed kennen en je had veel opties tussen de sprongen, dus je moest echt met een plan dat bij je paard past rijden.”

Soms moet je improviseren

”Ik heb mijn plan kunnen volgen en heb afgesloten met een nulronde. Ik heb alleen na de driesprong mijn plan veranderd van zes naar zeven galopsprongen omdat ik op de b-sprong al voelde dat ik hem niet genoeg voor me uit had, dan moet je improviseren. En je paard moet mee improviseren, dat is een belangrijke eigenschap van een springpaard op dit niveau. Ik heb mijn best gedaan, maar je hebt altijd op alle vlakken de hulp van je paard nodig. Nu gaan we Jur en Harry steunen en hopen dat we net als de dressuurploeg het ticket voor Parijs kunnen binnenhalen.”

Bron: KNHS