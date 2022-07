Oostenrijk met Oranje tintje naar WK springen

Oostenrijk heeft bekend gemaakt met welk team het gaat afreizen naar het Wereldkampioenschap springen in Herning. Vijf ruiters zijn geselecteerd om het rood-wit te vertegenwoordigen. Een combinatie daarvan geeft een Oranje tintje mee. De in Nederland wonende Julia Houtzager-Kayser is met haar merrie High Five (v. Toulon) geselecteerd voor het Oostenrijkse team. De vrouw van Marc Houtzager, die er door een blessure van zijn toppaard Sterrenhof’s Dante (v. Canturano) dit jaar niet bij is, zette het afgelopen jaar al mooie resultaten neer met de KWPN-merrie. Zo was er recent nog een tweede plaats in het 1.55m op het CSI Ommen.