Op allerlaatste moment streep door WK voor Darragh Kenny en Cartello VDL

Op het allerlaatste moment is er een streep door het Wereldkampioenschap springen gezet voor Darragh Kenny en zijn schimmel Cartello VDL (v. Cartani). Op zijn Instagram laat Kenny weten erg teleurgesteld te zijn. ''We hebben de beslissing genomen in het belang van het paard en het team. Soms is dit hoe sport gaat en moeten er moeilijke beslissingen gemaakt worden.'' Betram Allen zal met Pacino Amiro (v. Pacino) de plaats van Darragh Kenny vervangen.

De HSI heeft een statement gepubliceerd waar de beslissing zeer kort wordt toegelicht maar veel wijzer worden we er niet van. Cartello VDL werd gister wel voorgesteld bij de veterinaire keuring en kwam hier goed doorheen. Waarom de grote schimmel toch niet ‘fit to compete’ bleek te zijn vanochtend is onbekend. ”De beslissing is genomen na een lang overleg tussen sportdirecteur Micheal Blake en teamveterinair Marcus Swail. Het is ontzettend zuur voor Darragh Kenny, zijn groom Niccki O’Donovan en alle betrokkenen bij Cartello VDL. Horse Sport Ireland zet het welzijn van de paarden en de ruiters boven alles.”

Instagram Darragh Kenny

Bron: HSI