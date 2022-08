Otto Becker over Duits WK-team: ‘het was een moeilijke beslissing’

De Duitse bondscoach van het springen had dit jaar een extra moeilijke taak om het WK-team samen te stellen. Maar liefst acht ruiters uit het Olympisch kader maakten kans op een teamplek maar uiteindelijk gaan er maar vier mee. Kim Kreling sprak voor het PM-forum met de Duitse bondscoach over zijn team waarmee hij een gooi gaat doen naar de medailles in Herning.

‘Voor het CHIO Aken hebben we de samenstelling aangepast en vanaf daar zijn we gaan kijken richting het WK. Er zijn acht combinaties uit het Olympisch kader die een plek verdienden in het team maar uiteindelijk rijden er maar vier en een reserve. De ruiters laten weten dat ze niet meegaan is altijd de vervelendste taak van mijn werk.’ aldus Becker.

Debutante Jana Wargers

Otto Becker heeft veel vertrouwen in zijn team met drie ervaren combinaties en een debutant. ‘Debutante Jana Wargers kennen we al heel lang uit de sport en zij heeft goed gereden. Nu heeft ze ook nog eens het juiste paard. Als we kijken naar Aken dan was dit haar eerste keer voor het Duitse team. Ze startte als eerste ruiter in de stromende regen en kwam foutloos aan de finish, dat is echt geweldig. Jana heeft sterke zenuwen, veel gevoel en een heel goed team achter zich.’

Sterke concurrentie

‘De concurrentie is dit jaar extreem sterk. Olympisch kampioen Zweden, Europees kampioen Zwitserland en België, Nederland, Frankrijk en misschien nog een ander team wat kan verassen. De ervaring leert dat het spannend blijft tot de laatste rit, ook daar heb je het nodige geluk voor nodig.’

Goud in Kentucky

Otto Becker blikt op terug op vorige successen en de kansen voor dit WK. ‘In 2010 wonnen we natuurlijk het goud in Kentucky. In Caen eindigden we op de ondankbare vierde plaats. In Tryon pakte Simone Blum het individuele goud en wij met het team brons. Kentucky is extra speciaal omdat dat zware omstandigheden voor de ruiters waren. We hadden een turbulent jaar en pas na het goud was er rust. In Herning beginnen we allemaal vanaf nul en moeten we in topvorm zijn.’

