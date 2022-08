Papa Roach: Van opgegeven door de dierenartsen naar Wereldtopper op het WK

Woensdagochtend konden we genieten van de eerste omloop van het Wereldkampioenschap springen. Crème de la crème van de wereldtop kwam aan start maar een paard heeft wel een heel bijzonder verhaal. Equine America Papa Roach (v. Perigueux) van de Noorse Victoria Gulliksen was opgegeven door de dierenartsen na een heftig ongeluk maar sprong gister een fantastische foutloze ronde op het WK.

De Noorse amazone Victoria Gulliksen, dochter van springlegende Geir Gulliksen, reed haar dertienjarige Equine America Papa Roach prachtig foutloos naar de finish en eindigde op de 31e plaats. Victoria rijdt de getalenteerde Perigueux-zoon vanaf zijn zesde en sprongen hun eerste serieuze proeven toen de vos acht was. Twee jaar later kreeg Papa Roach een heftig ongeluk tijdens het vliegen.

Opgegeven door de dierenartsen

”Toen hij tien was kreeg hij een erg ongeluk. Hij was onderweg van Athene waar we een Grand Prix hadden gewonnen én ons hadden gekwalificeerd voor de Super League. Een stuk metaal van het vliegtuig kwam los en sneed door zijn hele pees heen. Alle dierenartsen zeiden dat hij nooit meer terug zou komen in de sport, dat hij opgegeven was.”

Terug op het hoogste niveau

Victoria Gulliksen en haar team lieten het er niet bij zitten en deden alles voor zijn herstel. Na 21 maanden sprong ‘Pappy’ zijn eerste parcoursen weer en was hij terug in de wedstrijdring. ”We hebben heel lang de tijd genomen en hebben hem veel meegenomen naar het bos. Toen hij steeds beter werd hebben we hem heel langzaam weer opgebouwd. Voor mij is elke ronde een bonus omdat hij eigenlijk opgegeven was.”

Equine America Papa Roach heeft alle dierenartsen het tegendeel bewezen en sprong gister een sublieme foutloze ronde op het WK. Vandaag komt de combinatie als eerste voor het Noorse team het standion binnen rijden als startnummer 23.

Bron: Horse&Hound