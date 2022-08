Parcoursbouwer Louis Konickx: ‘We hebben hele mooie sport gezien op het WK’

De Nederlandse parcoursbouwer Louis Konickx bouwde in Herning de parcoursen, daarbij onder meer geassisteerd door Quintin Maertens. Opmerkelijk was dat in de eerste ronde van de individuele finale tweederde van de ruiters foutloos bleef.

Konickx legt zijn aanpak uit: “Voor de eerste ronde probeer je te bedenken hoe je de finale wilt opbouwen. Voor mij was het duidelijk dat het pas in de tweede ronde echt de hoogte in moest gaan. Dus de eerste ronde moest voor mij een fijne, vloeiende ronde worden, waarin genoeg stond maar niet al te gecompliceerd. Het was een compleet ander soort parcours dan we bijvoorbeeld voor de teamfinale bedacht hadden. In de tweede ronde hebben we de hindernissen verhoogd en was het iets technischer van aard. Ook stond de toegestane tijd wat korter. Door de vriendelijk eerste ronde voelden de paarden zich goed en sprongen ze geweldig, ook al is het voor ons als parcoursbouwer wel wat leuker als er af en toe een balk valt”, lacht Konickx.

“Ik ben blij met het eindresultaat. King Edward van Henrik von Eckerman heeft alle dagen geen balk aangeraakt, net als Quel Homme de Hus van Jérome Guery. Ik ben blij, we hebben hele mooie sport gezien.”

Bron: KNHS