QH Alfons Santo Antonio: Ster van het Braziliaanse team had tot zijn achtste nog nooit een hindernis gesprongen

Wie gister heeft gekeken naar de eerste omloop van de landenwedstrijd heeft kunnen genieten van topsport op het hoogste niveau. Een van de spraakmakende combinaties die in de ring verscheen was Yuri Mansur met QH Alfons Santo Antonio, die gisteren als enige foutloos reden voor het Braziliaanse team. QH Alfons Santo Antonio (v. Aromats) heeft een bijzondere geschiedenis: tot zijn achtste levensjaar had de ruin nog nooit een hindernis gesprongen.

Door de sterke foutloze ronde klommen Yuri Mansur en QH Alfons Santo Antonio van plaats 35 naar plek 14. Vorig jaar maakte de ruin ook al deel van het Braziliaanse team wat uiteindelijk zesde werd op de Olympische Spelen van Tokio. Hij is nu 15 jaar maar had tot zijn achtste nog nooit een hindernis gezien.

Van buitenrit paard naar springfenomeen

”Hij begon pas met springen toen hij acht jaar was. Daarvoor ging hij vooral vaak op buitenrit en deed hij af en toe wat dressuur. Hij vindt het springen echt fantastisch,” aldus Yuri. ”Vandaag was ook echt zijn parcours. Het is een wat langzamer paard en ik moet altijd goed op de toegestane tijd letten. De week is nog lang maar QH Alfons Santo Antonio is een heel goed paard en echte vechter.”

Bron: Horse&Hound