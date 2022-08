Sanne Thijssen: ‘Alles verliep volgens plan’

Sanne Thijssen en haar Con Quidam RB (v. Quinar Z) gingen er vol voor in hun WK-debuut. Ze kwamen in de zeer snelle tijd van 82,74 seconden over de finish, één van de snelste ritten van de dag. Helaas kreeg Thijssen een fout op de insprong van de eerste combinatie, hetgeen vier strafseconden opleverde. Door haar snelle tijd heeft de amazone toch een goede klassering in het vizier.

Sanne Thijssen was tevreden over haar debuut: “Alles verliep volgens plan, het enige dat ik iets minder goed deed was de laatste lijn. Ik reed mezelf iets voorbij op de een-na-laatste oxer. Daar sprong mijn paard wel goed op terug, maar ik kreeg daar negen galopsprongen terwijl ik er acht gepland had. Dan moet je even improviseren, de rest liep volgens plan.”

Misschien nog wel vier

De amazone reageert nuchter op de balk die zeer ongelukkig viel. “Het was een strijkfout, dat was jammer. Mijn paard was fijn te rijden, hij was fanatiek genoeg. Voor een individuele dag was hij iets te fris geweest, dan wordt hij te gehaast op de sprong. Er komen nog twee rondes aan en misschien nog wel vier, dus hij heeft zijn energie nog nodig om die andere rondes te kunnen doen.”

Van binnen en van buiten

Dat Thijssen en Con Quidam op elkaar ingespeeld zijn was te zien. “We kennen elkaar van binnen en van buiten. Ik kreeg hem zo’n tien jaar geleden toen hij zes was, we zijn samen in het niveau gegroeid, dus we zijn goed op elkaar ingespeeld.”

Bron: KNHS