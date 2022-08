Sanne Thijssen: ‘Blij met m’n rit’

WK-debutante Sanne Thijssen en Con Quidam RB gingen als eerste starter voor TeamNL van start. De gretig springende 16-jarige hengst tikte de balk van het middelste element van de driesprong naar beneden. Verder kwam het duo nergens in de problemen in het mooie maar listige parcours van de Nederlandse parcoursbouwer Louis Konickx. Ondanks het foutje is Thijssen erg blij met haar rit: “eigenlijk ben ik wel blij met mijn rit, maar soms moet je een beetje geluk hebben en dat had ik helaas niet.''

”Hij raakte de rode steilsprong lichtjes aan, daar had ik het geluk wel, maar niet op de middelste van de driesprong. Het was ook wel een hele moeilijke driesprong voor mij, hij stond een beetje bergopwaarts met twee enorme oxers, dat vraagt veel vermogen. Het is voor mijn paard dan moeilijk om te wachten op de steilsprong, want hij wil alweer versnellen voor de uitsprong.”

Onder de indruk van het parcours

Sanne is onder de indruk van het parcours. “Er wordt hier niks aan het toeval overgelaten, met net als gisteren weer veertien hindernissen, met ook op het eind nog een flinke steil en oxer. Het is een heel mooi gebouwde proef, waar geen gekke lijnen in zitten en eigenlijk worden overal foutjes gemaakt, dat is wel mooi om te zien.”

Een hele ervaring

Voor Sanne is het een hele ervaring om op een WK te mogen rijden. “Ik heb natuurlijk ook in Barcelona gereden (Nations Cup finale, red.) maar dit is een kampioenschap, dus dat is net een tandje extra. Voordat ik de ring in reed zei ik tegen mijn groom ‘dit gaat zwaar worden voor hem’, maar Con Quidam doet altijd super zijn best. Ik kon hem vandaag mooi blijven rijden, zonder dat hij het heft in handen nam. Daardoor kon ik hem goed voor iedere sprong plaatsen, dat maakte het voor hem wat makkelijker.” Ondanks de balk is Sanne tevreden voor het teamresultaat. “Ik had natuurlijk liever een nulronde neergezet, maar er gaat vast nog een heleboel gebeuren en dan kan die vier strafpunten mooi meetellen.”

Bron: KNHS