WK Herning: Sanne Voets met PR naar goud in kür op muziek

Golden girl Sanne Voets klaart voor de derde maal deze week de klus: goud voor haar kür op muziek. Een topproef wordt beloond met 82.485% en ze bevestigt met het triple goud haar buitenaardse klasse in Grade IV. “Het voelde alsof ik in een andere dimensie zweefde.”

“Wow, ik kan niet uitdrukken hoe trots en dol ik ben op Demantur en hoe speciaal hij is voor mij. Dat hij er nog zo’n geweldig optreden uit kan trekken op de laatste dag van zo’n intense week is fantastisch. Vooral nu het komt aan het eind van een seizoen dat niet onze kant op leek te vallen, maar het dus eigenlijk toch doet hier.”

“Er zijn maar een paar momenten in je carrière dat je de ring in komt, je hand op steekt en vanaf dat moment in een andere dimensie lijkt te zweven, helemaal afgesloten van de buitenwereld. Jij, je paard en de muziek. Vandaag was zo’n dag. De laatste keer dat we dit hadden was tijdens de finales van Tokio en Rio, dus we houden deze speciale momenten voor speciale wedstrijden”, lacht Sanne Voets. “Ik ben trots dat we de focus op onszelf en ons eigen optreden konden vinden, dat is namelijk het moeilijkst. In de aanloop naar een kampioenschap zijn er ontelbare aspecten waar je de controle over wilt hebben. Dan kom je hier en dan moet dat allemaal loslaten en gewoon rijden. Dan moet je vertrouwen op de voorbereidingen, je team en je paard en jullie als duo. Ik kan altijd op Demantur vertrouwen en ben nooit onzeker over hem”, aldus de amazone over haar Demantur RS2 N.O.P. (v.Vivaldi, eigenaar RS2 Dressage Centre de Horst)

Van doorbraak naar triple

Dat dit voor Sanne zo succesvolle WK in Herning plaatsvindt, maakt het voor haar nog een tikje specialer want op deze locatie was haar doorbraak: “Mijn allereerste gouden medaille behaalde ik hier op het EK in 2013. Niemand verwachtte toen dat ik zou winnen, in de laatste plaats ikzelf niet. Ik was helemaal in de war na mijn eerste plaats in de teamproef op dag één en kon er niet van slapen. Na de tweede plek op dag twee heb ik toen mezelf bijeengeraapt en het toch afgemaakt, maar wat was ik toen van slag. Sindsdien is er veel gebeurd, heb ik veel geleerd en je zou bijna kunnen zeggen dat ik een ander mens ben geworden. Het voelt dus heel bijzonder om dan juist hier weer een triple te winnen.”

Demi Haerkens nipt naast podium

Één honderdste. Dat bleek het verschil tussen een vierde plek en de felbegeerde derde medaille voor Demi Haerkens en EHL Daula (v.Gribaldi, eigenaar EHL Horses, P. Swinkels, R. Swinkels en B. Ugen). Na haar proef looft ze haar vosmerrie: “Ik ben heel blij met het gevoel dat ze gaf, Daula had nog genoeg energie. Ik ben zelf wel moe van de week en merkte aan mijn spieren dat de accu nu leeg raakt. Ze heeft me er eigenlijk door heen geholpen. Dit was de eerste keer dat we deze kür toonden op wedstrijd. De muziek klonk heel mooi en ik ben heel blij met de score die we neer hebben gezet. Er zaten nog wel wat kleine dingen in, het moet nog wat preciezer op de letter. Maar ik ben ik heel blij hoe het is gegaan en het kan nog beter dus dat is alleen maar fijn.”

De proef start met een opvallend aftelmoment, de sympathieke amazone legt uit: “De kür is gemaakt met Joost Peters en ik vertelde hem dat ik heel graag het aftellen erin wilde hebben. Ik vind dat zo gaaf, het geeft een speciaal gevoel, want bijna niemand heeft dat. Joost heeft dat er super in verwerkt en het geeft een uniek resultaat.” De amazone uit Helmond vormt nog maar kort een combinatie met dit paard en maakt in Herning haar debuut op een internationaal kampioenschap. Met individueel zilver en teamgoud kan Demi terugkijken op een heel geslaagde vuurdoop. Ze heeft zich ontpopt tot kroonprinses in Grade IV en één van de talenten om in de gaten te houden voor de toekomst: “Ik heb hier drie dingen geleerd: hoe je het hoofd koel moet houden en je paard fit, maar vooral ook dat je moet genieten. Ik ben soms namelijk iets te streng voor mezelf en dat is natuurlijk ook goed, anders kun je niet verbeteren. Het hele team is mee en ik wil hen graag bedanken: eigenaren Rianne en Paul Swinkels, mijn vader en moeder en Arthur Verbroekken, mijn trainer die hier ook de taak als groom heeft opgenomen. Arthur, een speciaal bedankje voor jou!”

