Springruiters TeamNL klimmen op naar vierde plaats

Op de tweede dag van de landenwedstrijd voor springruiters op het Wereldkampioenschap in Herning heeft het team van bondscoach Jos Lansink goede zaken gedaan. Door onder meer de foutloze ritten van Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling klommen de ruiters van TeamNL vanaf de achtste plek op naar de vierde plaats in het tussenklassement. “Hopelijk kunnen we morgen voor een medaille gaan”, zegt Jos Lansink strijdvaardig.

WK-debutante Sanne Thijssen en Con Quidam RB (v. Quinar) gingen als eerste starter voor TeamNL van start. De gretig springende 16-jarige hengst tikte de balk van het middelste element van de driesprong naar beneden. Verder kwam het duo nergens in de problemen in het mooie maar listige parcours van de Nederlandse parcoursbouwer Louis Konickx.

Van der Vleuten rijdt opnieuw nulronde

Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) zijn er net als gisteren in geslaagd een prachtige foutloze ronde te rijden. Op hindernis 11 maakte Beauville het nog even spannend door de balk van een steilsprong hoorbaar aan te tikken, maar de balk bleef gelukkig liggen. Een belangrijke nulrit voor TeamNL! Van der Vleuten blijft in het individuele klassement op 1.96 strafpunten staan.

Top nulrondje van Jur

Met een brede glimlach kwam Jur Vrieling met zijn schimmel Long John Silver(v. Lasino) over de finish. Door een knappe foutloze rit binnen de tijd voldeed Jur aan de opdracht van de bondscoach en klimt Oranje waarschijnlijk een paar plekken in het landenklassement.

Balk voor Harrie Smolders

Harrie Smolders was de laatste starter voor Nederland. Hij leek met Monaco N.O.P (v. Cassini II) de derde foutloze rit voor Nederland op het scorebord te zetten, maar in het zicht van de haven ging het mis. De balk van de voorlaatste hindernis, een steilsprong die listig opgesteld stond na de sloot, viel. Nederland moet in deze manche vier strafpunten optellen bij haar totaal in het landenklassement.

Allesbeslissende omloop

De tien beste landenteams komen morgenavond opnieuw in actie in een allesbeslissende omloop waarin de teammedailles worden verdeeld. Daarnaast komen tevens de 20 hoogst geplaatste individuele ruiters aan de start voor hun derde wedstrijd. Zondag volgt de ontknoping in het individuele kampioenschap.

Uitslag teams

Tussenstand individueel

Bron: KNHS