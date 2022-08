Starttijden Kür op muziek: Scholtens bijt spits af, van Liere voor Laudrup-Dufour

Woensdagavond wordt er op het WK dressuur gestreden om de laatste individuele medailles. Na de fantastische bronzen medaille van Dinja van Liere en het fenomenale goud van Charlotte Fry beloofd het zeker een mooie wedstrijd te worden. Van Liere eindigde in de Grand Prix Spécial nipt voor Isabell Werth en zal woensdag dus opnieuw met het mes tussen de tanden moeten rijden om de Duitse kopvrouw voor te blijven. Emmelie Scholtens mag de spits afbijten en komt als eerste combinatie om 20.00 uur in de baan. Dinja van Liere mag als een na laatste starten en komt om 22.40 uur binnenrijden.

Wie gekeken heeft naar de landenwedstrijd en de Grand Prix Spécial weet dat het podium alles behalve beslist is. Cathrine Laudrup-Dufour reed in de landenwedstrijd naar de hoogste score en had misschien stiekem wel gehoopt op het eerste individuele goud in de Spécial. Het werd niet topfavoriet Dufour maar de jonge Charlotte Fry die er met de geweldige Glamourdale vandoor ging met het goud. Of ze dit morgen kan herhalen in de kür weten we na 22.50 uur als Dufour als laatste combinatie is gestart.

20.00 uur Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache)

22.00 uur Charlotte Dujardin met Imhotep (v. Everdale)

22.10 uur: Isabell Werth met DSP Quantaz (v. Quaterback)

22.30 uur: Charlotte Fry met Glamourdale (v. Lord Leatherdale)

22.40 uur: Dinja van Liere met Hermès (v. Easy Game)

22.50 uur: Cathrine Laudrup-Dufour met Vamos Amigos (v. Vitalis)

De wedstrijd wordt vanaf 19.00 tot 00.00 uur live uitgezonden door HorsesTV! Een spraakmakende avond met te gast Tineke Bartels, Hans Peter Minderhoud en Britt Dekker.

Lees hier alle informatie over de uitzendingen van HorsesTV!

Startlijst.