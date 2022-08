Starttijden Nederlandse amazones bekend

Morgen is het zover en gaat het Wereldkampioenschap dressuur beginnen. Rond half drie vanmiddag is de startvolgorde bepaald. In totaal betreden 19 landenteams de dressuurring: Japan start als eerste en Nederland als 15e. Favoriet voor het goud Denemarken komt na Nederland als 16e in de baan. Thamar Zweistra mag met Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) voor TeamNL de spits afbijten en komt om 13.26 uur in de baan. Dinja van Liere gaat met Hermès (v. Easy Game) ook de eerste dag van start en verschijnt om 19.18 uur in de ring.