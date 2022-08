Starttijden TeamNL: Thijssen begint, Smolders mag het afmaken

Donderdagmiddag stipt om 13.00 uur zal de eerste combinatie het Stutteri ASK Stadion binnen rijden. Tijdens de Nations Cup wedstrijden dit seizoen hebben we al verschillende teams in dezelfde opstelling als op dit WK zien rijden. Opvallend is dat veel coaches gekozen hebben voor een andere startvolgorde: favoriet én nummer een van de wereld Henrik von Eckermann komt als eerste voor het Zweedse team aan start als nummer vijf. Sanne Thijssen komt als eerste voor TeamNL aan start en Harrie Smolders mag als laatste starter het karwei afmaken.