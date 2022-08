Streep door WK Herning voor Olympisch kampioen Explosion W

Een aderlating voor het team van Groot-Brittannië en voor Ben Maher: Olympisch kampioen Explosion W (v. Chacco-Blue) is niet fit genoeg om deel te nemen aan het WK in Herning. Daarom heeft Maher de moeilijke beslissing genomen om zijn toppaard terug te trekken.

“We zijn ongelooflijk teleurgesteld dat we deze beslissing moeten nemen, maar Explosion W is gewoon niet helemaal in zijn topconditie voor dit kampioenschap. Hij is oké maar een kampioenschap springen over opeenvolgende dagen vergt veel uithoudingsvermogen. Hij is gewoon een te speciaal paard om risico’s te nemen, dus met zijn welzijn voorop in mijn gedachten, vond ik dit de beste actie”, legt Ben Maher uit.

Reservepaard

Maher neemt nu zijn reservepaard Faltic HB (v. Baltic VDL) mee naar het Wereldkampioenschap in Herning. “Faltic heeft dit seizoen fantastisch gesprongen. Ik kijk er echt naar uit om deel uit te maken van een het Britse team in Herning”, vervolgt Maher.

Bron: British Showjumping