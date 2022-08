Strijd om individuele medailles barst los: Vrieling, Smolders en van der Vleuten in de finale

Vanmiddag om 14.00 uur barst de strijd om de individuele medailles los. De combinaties komen net als bij de landenwedstrijd in omgekeerde volgorde het Stutteri Ask stadion binnenrijden. Voor TeamNL liggen er alle kansen op goede klasseringen want zowel Jur Vrieling (14e) als Harrie Smolders (12e) en Maikel van der Vleuten (9e) staan er goed voor in het individuele klassement.