Team NLO-WVM-TeamNL paradressuur heeft ‘het goud terug’

Luid gejuich barst los, want Frank Hosmar verzekert zojuist het oranjekwartet Paradressuur van teamgoud! Team NLO-WVM-TeamNL Paradressuur stoot daarmee Denemarken, die hier een zeer sterke thuiswedstrijd kent, van hun troon. Sanne Voets: “We hebben het goud terug!”

Sanne Voets, Frank Hosmar, Demi Haerkens en Lotte Krijns tonen in Herning hun absolute wereldklasse. De toon werd gisteren gezet door eerstgenoemde amazone met Demantur RS2 (v.Vivaldi, in eigendom van RS2 Dressage Centre). De gouden combinatie zette een wereldrecord neer in de Individuele Test in Grade IV. Toen Demi Haerkens en EHL Daula (v.Gribaldi, in eigendom van EHL Horses, P. Swinkels, R. Swinkels, B.Ugen) gisteren hun zilveren score van woensdag ook nog eens herhaalde, verscheen er een twinkeling in de ogen van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. Zou NLO-WVM-TeamNL Paradressuur hun huzarenstukje van 2018 kunnen herhalen?

Lotte Krijnsen en Rosenstolz (v.Rotspon, eigenaar fam. Krijnsen) klimmen vandaag in Grade III op naar de vijfde positie (71.412%) en Lotte verzekert zich zo knap van een startplaats in de Kür op Muziek op zondag. Grootste concurrent Denemarken had echter na deze grade een indrukwekkend puntentotaal verzameld en de verlossing moest dus komen van Frank Hosmar. De missie was duidelijk: alles boven 75.3% zou NLO-WVM-TeamNL van het goud voorzien. Met behoorlijk wat druk op zijn schouders begint Frank Hosmar met een grote glimlach aan zijn proef met Alphaville N.O.P. (v.Sandreo, in eigendom van F. Hosmar en A. Hosmar-Keekstra). Een sterk begin, maar de score zakt iets in het midden van de proef. Wat is het spannend! Frank perst het laatste uit zijn proef en dan is het wachten op de officiële einduitslag. De commentator begint, maar de oranje equipe heeft het al gezien op het scorebord en begint te juichen: 75.786% voor Frank en goud voor Nederland!

Tranen in de ogen

De bondscoach kan het bijna niet geloven: “Ik heb de tranen in mijn ogen staan! Thuisland Denemarken maakte dit kampioenschap ongekend spannend. In Grade III reden twee Denen heel sterk en we hadden allerlei berekeningen gedaan van tevoren over hoe hoog de Denen mochten scoren zodat wij nog een kans maakte en wat Frank vervolgens moest behalen. Toen ging in Grade V het minste resultaat van Denemarken omhoog en moest Frank dus nóg iets hoger halen, dus de spanning liep echt op. Hij reed zo mooi en geconcentreerd en dan het wachten op de scores. Het was net zo spannend als ik Tokio en toen wonnen we net niet. Toen achter Groot-Brittannië en nu winnen we van de Denen. Het was op voorhand echt niet zo makkelijk. Ik heb natuurlijk de concurrentie in de gaten gehouden dit seizoen, wie scoort wat. Het thuisvoordeel kan bovendien ook wonderen doen, daar hebben we zelf in Rotterdam ook wel eens profijt van gehad. Bovendien hebben wij twee debutanten mee en die moeten ook maar het hoofd koel houden, maar onze ploeg deed het fantastisch. Een droomscenario en deze gouden medaille geeft vleugels voor de toekomst.”

Medailles te danken aan eigenaren

Één van die debutanten is Demi Haerkens, en het resultaat mag er tot nu toe zijn: individueel zilver en teamgoud, met de Kür nog te gaan op zondag. De amazone geeft hierbij alle eer aan de eigenaren van haar EHL Daula: “Rianne en Paul Swinkels van EHL Horses gaven aaan: ‘Ga een paard zoeken voor de sport.’ We vonden uiteindelijk Daula, die zij hebben aangekocht en mij ter beschikking hebben gegeven. Rianne en Paul zijn er elke wedstrijd bij en steunen mij iedere keer weer, ik heb heel veel aan hen te danken. Het is superfijn om zulke mensen achter je te hebben staan.”

Ploeg voor Parijs

Een top-6 klassering zou volstaan voor een rechtstreekse plaatsing voor de Paralympische Spelen van Parijs. “Nou, dat is gelukt”, grijnst chef d’equipe Joyce van Rooijen-Heuitink. “Dit viertal zou in zijn geheel kunnen gaan, maar we weten natuurlijk wie er tegen die tijd het meest in vorm is. Hopelijk is de rest thuis geïnspireerd om deel uit te maken van deze club en gaan ze heel hard trainen om ook naar Parijs te kunnen. We hebben natuurlijk nog een paar goede reserves zoals Maud de Reu en Britney de Jong die ook heel sterk zijn. Ik had ook wel het vertrouwen in een goed resultaat, als er iemand uit zou vallen met deze reserves.”

Denemarken zilver, USA brons

Nederland wint de landenstrijd met een totaal van 230.225 en blijft zo nipt voor op team Denemarken (229.751%). Het brons gaat uiteindelijk naar Team USA met 225.335%. Morgen komen de beste 8 combinaties per Grade aan start in de Kür op Muziek, voor TeamNL hebben alle ruiters zich kunnen plaatsen voor deze individuele eindstrijd.

Uitslag Landenwedstrijd:

Goud Nederland – 230.225

Frank Hosmar (Haarle) & Alphaville N.O.P., 75.786%

Sanne Voets (Berghem) & Demantur RS2 N.O.P., 78.415%

Demi Haerkens (Helmond) & EHL Daula, 76.024%

Lotte Krijnsen (Enschede) & Rosenstolz, (71.412%)

Zilver Denemarken – 229.751

Brons Verenigde Staten – 225.335

De medaille uitreiking is vanavond, de foto’s hiervan volgen later.

