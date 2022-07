Twee routiniers en twee jonge talenten in Zweeds dressuurteam WK Herning

Het Zweedse dressuurteam voor de Wereldkampioenschappen in Herning is gevormd uit twee combinaties die al meerdere kampioenschappen gereden hebben en twee jonge, talentvolle combinaties. Het gaat om Juliette Ramel met Buriël K.H. (v. Osmium), Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD (v. Danone I), Patrik Kittel met Touchdown (v. Quaterback) en Jeanna Högberg met Astoria (v. Sir DonnerhalI).

Zowel Touchdown als Astoria worden sinds vorig jaar op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. Astoria, die op vijf-, zes- en zevenjarige leeftijd deelnam aan het WK Jonge Dressuurpaarden, liep op CHIO Rotterdam haar eerste landenwedstrijd, waar ze met het team derde werd en individueel op de vijfde plaats in de Spécial eindigde.

Kittel en Touchdown

De in Oldenburg en bij het SWB goedgekeurde Touchdown liep dit jaar de landenwedstrijden in Compiègne en Aken. Op CHIO Aken stuurde Kittel de hengst met 82,955% naar de vierde plaats in de Grand Prix kür. Het persoonlijk record van het duo resulteert van november vorig jaar, toen ze op CDI5* Stockholm op 85,330% realiseerden.

Routiniers

Zowel Dante Weltino als Buriël vormen al jaren een vaste waarde voor het Zweedse team. Nilshagen en de bij meerdere stamboeken goedgekeurde Dante Weltino namen deel aan de EK’s in Gothenburg (2017), Rotterdam (2019) en Hagen (2021), de Wereldruiterspelen in Tryon (2018) en de Olympische Spelen in Tokio (2021). Ramel en Buriël waren er ook bij in Rotterdam, Hagen, Tryon en Tokio en reden daarnaast de Spelen in Rio de Janeiro (2016).

