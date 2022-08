Vanavond in Studio Herning: Willem Greve

Vanavond is de tweede uitzending van HorsesTV Studio Herning. In deze uitzending zit Annette van Trigt aan tafel met niemand minder dan de man die eigenlijk diezelfde dag mee had moeten springen in het Nederlandse team. Maar Willem Greve kwam een halve dag na zijn uitverkiezing ongelukkig ten val en brak zijn enkel en bovenarm. Inmiddels is de ergste pijn afgenomen en heeft Willem zijn medewerking aan Studio Herning toegezegd.