Volg WK Herning via HorsesTV

HorsesTV Studio Herning maakt tijdens het WK in Herning drie live marathon-uitzendingen om het WK in beeld te brengen. Op 10, 12 en 14 augustus wordt Studio Herning uitgezonden via HorsesTV en ClipMyHorse. De uitzendingen zijn gratis te bekijken.

Op woensdagavond 10 augustus van 19.00-00.00 uur wordt de finale Kür op muziek uitgezonden, inclusief een voor- en nabeschouwing. De presentatie is in handen van Annette van Trigt en zij ontvangt Tineke Bartels, Hans Peter Minderhoud en Britt Dekker als gasten.

Op vrijdagavond 12 augustus van 20.00-00.00 wordt de finale van de landenwedstrijd springen uitgezonden met een wel heel speciale gast in de studio: Willem Greve, die eigenlijk die dag in Herning had moeten springen. Ook Bianca Schoenmakers schuift aan tafel bij Van Trigt.

Zondagmiddag 14 augustus wordt van 12.00 tot 18.00 uur de individuele finale van het springen uitgezonden. Rob Ehrens en Albert Voorn zijn dan te gast in de studio.

Bij uitzending aanwezig zijn?

Mocht u het WK van nóg dichterbij willen volgen en de sprekers in levende lijve willen zien, dan is er ook de mogelijkheid om een uitzending bij te wonen in de studio. Voor alle drie de uitzendingen zijn nog tickets beschikbaar. Meer informatie daarover is hier te vinden.