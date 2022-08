WK Herning: alle dressuurpaarden ‘fit to compete’

Voor het oog van de voorzitter van de Veterinaire Commissie Dr. Nicolai Jarløv, voorzitter van de jury Susanne Baarup en een team van juryleden vond de veterinaire keuring plaats. Alle paarden draafden in goede vorm naar de ECCO FEI Wereldkampioenschappen en mogen van start. 94 getoonde paarden werden geaccepteerd en zijn daarmee 'fit to compete'. Morgen begint het WK dressuur met het eerste deel van de landenwedstrijd. Later vanmiddag wordt bekend gemaakt in welke volgorde de landen morgen van start gaan.

De verplichte veterinaire keuring is het startsein voor het WK dressuur. Later vanmiddag mogen de combinaties de wedstrijdbaan verkennen en gaat het kampioenschap echt van start. Rond half drie zal ook bekend worden in welke volgorde de landen zaterdag zullen starten.

Een handvol paarden moest opnieuw opdraven. Na 94 getoonde paarden kregen alle ruiters het verlossende woord ‘accepted’ te horen. Een van de paarden uit het Nieuw-Zeelandse team is niet aangeboden op de keuring. Mocht het paard gezond zijn dan kan deze zaterdagochtend in de herkeuring aangeboden worden om alsnog te starten.

Bron: persbericht