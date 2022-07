WK Herning: Cathrine Dufour kiest Vamos Amigos

Cathrine Dufour is favoriet voor het goud in Herning én heeft de luxe positie te beschikken over twee toppaarden die over de 80% kunnen scoren. Op de longlist voor het Deense team stond Dufour met zowel Bohemian (v. Bordeaux) als Vamos Amigos (Vitalis) op de lijst. Afgelopen weekend was er een trainingskamp voor het team en is bekend geworden voor welk paard Dufour heeft gekozen: Vamos Amigos is de troef waarmee de amazone voor het goud gaat strijden. De Vitalis-zoon liep op het CHIO Aken al hogere scores dan Bohemian en lijkt dus, ondanks het sensibele karakter van de ruin, een logische keuze. Met Bohemian als eigen reservepaard lijkt het erop dat Dufour op een stevige positie zit richting het WK.