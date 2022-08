WK Herning: Demi Haerkens ontspannen naar dik 76%

Een expressief, bergop, maar vooral sympathiek beeld van Demi Haerkens en EHL Daula (v.Gribaldi, in eigendom van EHL Horses, P. Swinkels, R. Swinkels en B.Ugen). Het verdict van de jury varieert van 70 tot 80 procent, maar de uiteindelijke score is een sterke bijdrage voor de landenstrijd: 76.024%. “Ik ben heel blij met deze rit en met Daula. Ik ben erg trots op haar en dat wij lid mogen zijn van TeamNL. Mijn doel was vandaag om het er allemaal ontspannen en makkelijk uit te laten zien en dat is volgens mij gelukt!”, aldus de amazone uit Helmond. Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink voegt toe: “Ook een geweldig optreden van Demi, ik ben heel blij en trots. Hopelijk kunnen Frank en Lotte morgen ook zulke goede resultaten neerzetten.”

Vanmiddag vindt aansluitend het eerste landenonderdeel van Grade I en II plaats, dan kunnen we een voorzichtig tussenklassement na de eerste dag opstellen. Frank Hosmar en Lotte Krijnsen maken morgen hun opwachting in respectievelijk Grade V en Grade III. Daarna wordt ook de uitslag in de teamwedstrijd bekend gemaakt en weten we of TeamNL opnieuw een medaille in de wacht kan slepen. Het resultaat dat de combinaties in deze landenproef behalen wordt opgeteld bij die van de individuele ronde, in iedere Grade kwalificeren de 8 hoogst scorende ruiters zich voor de Kür op Muziek van zondag.

Bron: KNHS