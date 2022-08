WK Herning in de startblokken: dressuuramazones en voltigeurs bijten spits af

Nog een paar dagen en dan barst het WK in Denemarken los! Van 6 tot en met 14 augustus worden in het Deense Herning de wereldkampioenschappen dressuur, springen, paradressuur en voltige verreden. Dit WK is de eerste gelegenheid voor de Olympische en Paralympische teams om startbewijzen voor de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024 te verdienen.

Als eerste is het de beurt aan de dressuuramazones en voltigeurs van TeamNL. Op vrijdag 5 augustus staat de vetcheck op het programma voor beide disciplines. Het Nederlandse dressuurteam bestaat uit Dinja van Liere met Hermès, Emmelie Scholtens met Indian Rock, Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss. Alex van Silfhout is de bondscoach.

Programma dressuur

De teamwedstrijd bestaat uit de Grand Prix. Deze wordt over twee dagen, zaterdag 6 en zondag 7 augustus, verreden. Wanneer welke Nederlandse amazone aan de start komt is nog niet bekend. Na afloop van de Grand Prix, zijn de teammedailles bekend. Als Nederland bij de eerste zes teams eindigt is de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs binnen. Op maandag 8 augustus wordt de Grand Prix Special verreden, hier zijn individuele medailles te verdienen. De beste 30 combinaties van de Grand Prix nemen hieraan deel. De afsluitende kür op muziek is op woensdag 10 augustus, hier mogen de beste 15 combinaties van de Grand Prix Special meedoen, en maximaal drie combinaties per land. Ook in de kür op muziek zijn medailles te verdienen.

Programma voltige

Tegelijk met de dressuuramazones komen ook de Nederlandse voltigeurs in actie. Voor Nederland zijn dat: Joske van Koelen, Annebeth Kubbe en Renske van Schaik (individueel dames), Sam dos Santos (individueel heren) en Wittegheit 1 (team/squad). Claire de Ridder is de bondscoach van voltige. Voor de voltigeurs bestaat het WK uit twee rondes. In de eerste ronde toont de voltigeur een verplichte en een technische test. In de tweede ronde wordt een vrije test uitgevoerd. Op maandag 8 augustus zijn de individuele medailles en medailles voor squads bekend. De medailles voor de Landenwedstrijd worden op woensdag 10 augustus verdeeld.

Rustdag

Dinsdag 9 augustus is een rustdag en vindt de vetcheck plaats voor de springruiters en paradressuurruiters. De dag erna, woensdag 10 augustus is een volle dag met zowel de kür op muziek voor de dressuurruiters, de Landenwedstrijd voor de voltigeurs, de eerste springproef en de eerste dressuurproef voor Grade I, II en IV.

Programma springen

Het Nederlandse springteam bestaat uit: Maikel van der Vleuten met Beauville Z, Harrie Smolders met Monaco, Sanne Thijssen met Con Quidam RB en Jur Vrieling met Long John Silver 3. Meereizende reserve is Hessel Hoekstra met Icoon VDL. Bondscoach van de springruiters is Jos Lansink, die zelf wereldkampioen werd in 2006. Voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs is een top 5 klassering noodzakelijk voor het Nederlandse team, mocht Frankrijk zich in de top 5 rijden, dan is een top 6 klassering toereikend. Het programma van het springen start op woensdag 10 augustus met een springproef direct op tijd. De tijd wordt hierin omgezet naar strafpunten. Vervolgens vervolgt de Landenwedstrijd met twee manches, waarvan de eerste manche op donderdag 11 augustus wordt verreden en de tweede manche op vrijdag 12 augustus. Daarna zijn de teammedailles bekend. De beste 25 combinaties na de landenwedstrijd plaatsen zich voor de individuele finale op zondag 14 augustus, die over twee manches wordt verreden. In de tweede manche komen de beste 12 combinaties aan start. Degene met de minste strafpunten wordt de nieuwe wereldkampioen.

NLO-WVM-TeamNL Para Dressuur

Onder leiding van bondscoach Joyce Heuitink gaan de Para Dressuurruiters op jacht naar medailles. Voor Nederland nemen de volgende ruiters deel: Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (Grade 5), Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (Grade 4), Demi Haerkens met EHL Daula (Grade 4) en Lotte Krijnsen met Rosenstolz (Grade 3). De deelnemers aan het WK Para Dressuur beginnen het kampioenschap met de individuele test op woensdag 10 en donderdag 11 augustus. Daarna volgt de landentest. De beste drie resultaten uit deze teamtest op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus bij elkaar opgeteld resulteren in het landenklassement. Van iedere Grade (I tot en met V) zijn de beste 8 combinaties (het resultaat van de individuele en de teamtest opgeteld) geplaatst voor de individuele finale, de Kür op Muziek op zondag 14 augustus. Per Grade worden de individuele medailles verdeeld.

Bron: KNHS